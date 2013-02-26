Гендиректор Yahoo запретила сотрудникам работать из дома

"Чтобы компания стала лучшим рабочим местом, важны коммуникация и сотрудничество, так что нам нужно работать бок о бок. Вот почему критически важно, чтобы мы все работали в офисе", - говорится в попавшем в распоряжении CNN письме главы HR-отдела Yahoo Джекки Резес сотрудникам компании.

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Майер, ранее порадовавшая офисных сотрудников организацией бесплатного питания и новыми айфонами, теперь рискует лишиться многих ценных работников, полагает CNN. Дело в том, что многие из них работают удаленно, даже живут не в Калифорнии, а в других штатах. Согласно же распоряжению, все штатные сотрудники, работающие из дома, должны до начала июня связаться с кадровой службой компании. Предполагается, что им придется либо уволиться, либо каждый день ездить на работу. Предупреждение относится и к тем, кто работает из дома иногда. Всего в Yahoo 11,5 тысяч человек.

Нововведения навлекли на Майер критику не только сотрудников, но и ее бывшего работодателя - компании Google, считающей, что запрет на работу из дома мешает повышению производительности труда.

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Майер, назначенной гендиректором Yahoo в 2012 году, к критике уже пора привыкать: недавно она подверглась нападкам в интернете из-за своего решения выйти на работу всего через две недели после родов, замечает РИА Новости.