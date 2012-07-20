Новый гендиректор Yahoo получит 100 млн.долл., если оправдает надежды

Это произойдет, если она сохранит свой пост на протяжении пяти лет и добьется поставленных советом директоров целей, пишет РИА Новости по материалам The Wall Street Journal.

На этой неделе 37-летняя Майер заняла пост главы Yahoo, который оставался вакантным с 13 мая, и стала пятым руководителем компании за последние пять лет.

Майер замужем больше двух лет, сейчас она ждет своего первого ребенка.

Ранее она была одним из ключевых топ-менеджеров Google и отвечала за ряд популярных сервисов компании, включая Google Maps, Google Earth, Zagat, Street View и локализованный поиск. Она пришла в Google в 1999 году - практически сразу после основания интернет-компании - и стала первой женщиной-разработчиком в корпорации.

Журнал Fortune в течение четырех лет включал Мариссу Майер в список 50 наиболее влиятельных женщин в бизнесе.