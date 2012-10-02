Гендиректор Yahoo родила
03:55, 02 октября 2012Разное
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Генеральный директор интернет-компании Yahoo Марисса Майер родила сына.
Марисса Майер в июле заняла пост главы Yahoo
Об этом сообщил ее муж Майер Захари Бог в своем микроблоге в Twitter.
Майер была назначена руководителем Yahoo в середине июля. Как отмечали тогда западные СМИ, 37-летняя Майер стала первой беременной женщиной, возглавившей крупную компанию, входящую в список Fortune 500.
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Совет директоров Yahoo, выбравший Майер, посчитал, что беременность не помешает ей исполнять свои профессиональные обязанности.
Сама Майер в интервью изданию Fortune заявляла, что после рождения ребенка планирует взять всего несколько недель отпуска.
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