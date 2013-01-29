Российских блогеров проверят на педофилию

В конце прошлого года разразился скандал вокруг популярного автора "Живого журнала" (ЖЖ) Рустема Адагамова (drugoi).

Бывшая жена Адагамова в телевизионном интервью обвинила его в интимной связи с несовершеннолетней. Позднее в СМИ появилась информация о том, что предполагаемая жертва Адагамова передала доказательства его вины российским следователям, а также пообщалась с норвежскими полицейскими города Лиллесанн и в деталях рассказала о том, как и когда в отношении нее было совершено преступление. Эта тема активно обсуждалась в блогах.

По данным газеты, экспертные исследования в области пропаганды педофилии в блогах заказали московские власти. Как рассказал "Известиям" руководитель департамента региональной безопасности, будут исследоваться факты размещения пропаганды детской порнографии, и не только в блогах, но на любых информационных носителях. "При этом сами блогеры при желании смогут помочь выявлять и направлять в правоохранительные органы данную информацию", - добавил он.

Экспертизе подвергнут в том числе и тексты интернет-пользователей, активно обсуждающих скандал вокруг Адагамова.