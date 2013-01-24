Россия грозит прекратить космическое сотрудничество с Казахстаном

Об этом пишет газета «Известия». В том случае, если власти Казахстана не пересмотрят свое решение, Россия грозит прекратить сотрудничество по всем совместным проектам в области запуска космических аппаратов.

Список ответных мер МИД РФ содержится в официальном письме, направленном министерству иностранных дел Казахстана.

28 декабря 2012 года, власти Казахстана утвердили проект сотрудничества космодрома «Байконур» с российской стороной на 2013 год. Согласно документу, количество стартов ракеты-носителя «Протон-М» сокращается с 14 до 12. Кроме того, как говорится в документе, «старты космических аппаратов, предусматривающие использование нового района падения отделяющихся частей ракет-носителей типа «Союз», могут осуществляться только после подписания и вступления в силу соответствующего международного договора».

Как указано в тексте документа, который МИД РФ направило Казахстану, в ответ на эти меры Россия должна будет пересмотреть имеющиеся договоренности о сотрудничестве по совместным проектам, в том числе по программе «Днепр», проекту «Байтерек» и некоторым другим. По мнению МИД, власти Казахстана, накладывая ограничения на запуск российских ракет, стремятся «обойти условия аренды комплекса Байконур».

Как сообщили изданию в Роскосмосе, расторжение договоренностей по совместным с Байконуром проектам приведет к тому, что заказчикам придется вернуть до 500 миллионов долларов.

Комплекс «Байконур», в который входит космодром и одноименный город, Россия арендует у Казахстана с 1994 до 2050 года и тратит на эксплуатацию космодрома около 5 миллиардов рублей в год. На период аренды город Байконур находится в юрисдикции РФ и имеет статус города федерального значения.

В декабре 2012 года глава Казкосмоса Талгат Мусабаев заявил о том, что Казахстан планирует вывести комплекс «Байконур» из-под российской аренды и вернуть одноименный город под юрисдикцию Казахстана. Это заявление вызвало недовольство российской стороны, однако позже глава МИД Казахстана Ерлан Идрисов объяснил, что страна не собирается закрывать сотрудничество с Россией в области космоса, а намерена и дальше развивать комплекс совместно, передает Лента.ру.