СМИ: Ученые обнаружили следы древнейшей жизни планеты

Как сообщают Вести.ru, к такому мнению склоняются ученые из университета Старого Доминиона (Old Dominion University), которые обнаружили в местном песчанике отпечатки, являющиеся, судя по всему, следами жизнедеятельности древнейших бактерий планеты.

В статье, опубликованной по результатам ежегодной конференции ученых, проходившей с 4 по 7 ноября в городе Шарлотта, специалисты рассказывают, что речь идет о так называемых бактериальных сообществах – цианобактериальных матах.

Детальное исследование состава камней не выявило присутствие жиров, белков и тем более самих микробов, однако было измерено соотношение изотопа углерода 12C к 13C. Для источников, не связанных с органикой, получаемый показатель обычно составляет 1,99. В данном же случае содержание изотопа 13C оказалось значительно меньше, и вышеуказанный параметр был совершенно другим. Это, по мнению исследователей, указывает на активность, некогда проживавших в этих местах живых организмов.

Так как возраст камней оценивается в 3,49 миллиардов лет, находку можно считать древнейшим из обнаруженных следов жизнедеятельности органики.