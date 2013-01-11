Евросоюз обвинил Google в манипуляциях с поисковым запросом

В случае отказа американской компании подчиниться требованиям Брюсселя, против нее может быть выдвинуто формальное обвинение в нарушении антимонопольного законодательства, передает Reuters со ссылкой на британские СМИ.

Еврокомиссар по конкуренции Хоакин Альмуния сообщил, что он намерен потребовать от Google изменить отображение результатов поиска, так как компания перенаправляет пользователей на собственные сервисы, что искажает пользовательские запросы и снижает конкуренцию.

"Мы все еще исследуем этот вопрос, но, по моему убеждению, Google перенаправляет траффик. Они монетизируют свой поиск и используют доминирующее положение на рынке для извлечения сверхприбылей", - цитирует РосБизнесКонсалтинг.

Расследование Евросоюзом деятельности Google и механизмов создания искусственного благоприятствования собственным сервисам в ущерб конкурентам длится уже два года. При этом еврочиновник подчеркнул, что Брюссель не интересуется поисковыми алгоритмами Google, которые являются строго охраняемой коммерческой тайной, европейские власти интересуются лишь тем, как "компания представляет и продвигает результаты поиска".

Представитель Google Эл Верни сообщил, что его компания продолжает сотрудничать с Еврокомиссией.