Hitachi выпустит свой ”самый тонкий в мире телевизор” раньше всех

Компания Hitachi в ближайшее время начнет продажи самых тонких в мире (из представленных на рынке) жидкокристаллических телевизоров. Анонсированная Hitachi серия телевизоров, толщина которых составит 3,5 сантиметра, поступит в продажу в середине декабря 2007 года, сообщается на сайте Engadget.

Стоит отметить, что абсолютный рекорд толщины ЖК-телевизоров принадлежит со вчерашнего дня компании Samsung. Корейская компания анонсировала выпуск ЖК-телевизора с диагональю в 40 дюймов толщиной всего в 1 сантиметр.

Wooo UT с дисплеями в 42 и 37 дюймов (модели V-42 и V-37, соответственно) будут поддерживать разрешение до 1080p (1920x1080 при прогрессивной развертке). Тридцатидвухдюймовая модель V-32 способна только на 720p (1280x720 при прогрессивной развертке). Все три модели оснащены портами HDMI и D-Sub (для подключения к компьютеру), угол обзора новинок составляет 178 градусов, яркость - минимум 450 кандел на квадратный метр.

V42 поступит в продажу позже всех остальных моделей линейки - в апреле 2008 года, его стоимость пока не объявлена. V-37 и V-32 появятся в магазинах уже в этом декабре по цене от 2000 до 3750 долларов.

Лента.ру