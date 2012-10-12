Apple разработала средства биометрической идентификации для телефонов
Управление США по патентам и торговым маркам (USPTO) обнародовало 11 октября патентную заявку компании Apple на «средства и методы для обеспечения доступа к внутренним компонентам».
Речь идёт об инструментах биометрической идентификации пользователей портативных устройств, в частности планшетных компьютеров и коммуникаторов, пишет Компьюлента.
Apple предлагает размещать за дисплеем специальные датчики: это может быть дактилоскопический сенсор, детекторы близости и освещённости, матрица для захвата изображения и пр.
Предполагается, что портативные устройства смогут идентифицировать пользователя, скажем, по отпечаткам пальцев, радужной оболочке глаза, лицу.
В качестве примера приводится усовершенствованная система отключения блокировки slide-to-unlock: во время перемещая пальца от одной точки сенсорного экрана к другой гаджет будет снимать отпечаток и сравнивать его с имеющимися в памяти. В результате может быть реализована двухуровневая система разблокировки.
В возможных сроках практической реализации патентуемых разработок не сообщается.