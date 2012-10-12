Apple разработала средства биометрической идентификации для телефонов

Речь идёт об инструментах биометрической идентификации пользователей портативных устройств, в частности планшетных компьютеров и коммуникаторов, пишет Компьюлента.

Apple предлагает размещать за дисплеем специальные датчики: это может быть дактилоскопический сенсор, детекторы близости и освещённости, матрица для захвата изображения и пр.

Предполагается, что портативные устройства смогут идентифицировать пользователя, скажем, по отпечаткам пальцев, радужной оболочке глаза, лицу.

В качестве примера приводится усовершенствованная система отключения блокировки slide-to-unlock: во время перемещая пальца от одной точки сенсорного экрана к другой гаджет будет снимать отпечаток и сравнивать его с имеющимися в памяти. В результате может быть реализована двухуровневая система разблокировки.

В возможных сроках практической реализации патентуемых разработок не сообщается.