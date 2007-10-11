”Укрпочта” ввела услугу денежных переводов через Интернет

Государственное предприятие почтовой связи "Укрпочта" ввело услугу почтовых денежных переводов через Интернет.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе предприятия.

Почтовые переводы можно осуществить «не выходя из дома или офиса, отправить денежные переводы на домашний адрес физических лиц или до востребования в пределах Украины», - отмечается в сообщении.

Интернет-переводы осуществляются через сайт «Укрпочты» со своего компьютера, их можно осуществить через банки Национальной системы массовых электронных платежей (НСМЭП) при наличии платежной карточки НСМЭП и специального оборудования – карт-ридера для считывания карты, а также программного обеспечения.

Взимаемая плата за перевод в Интернете такая же, как и за обычные переводы с почтового отделения: при сумме перевода до 500 грн. включительно - 4,0%; более 500 грн. до 1000 грн. - 2,5%.

Справка УНИАН. Государственное предприятие почтовой связи “Укрпочта” является национальным почтовым оператором. Почтовая сеть насчитывает около 15 тыс. отделений связи и охватывает все регионы Украины.

Доход "Укрпочты" в 2006 году составил более 2,5 млрд грн.