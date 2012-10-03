Из-за неполадок в «Воле» недоступными оказались некоторые популярные сайты

Из-за неполадок в дата-центре компании "Воля" временно недоступными для пользователей оказались некоторые популярные сайты, в том числе EX.UA.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на AIN.UA.

Недоступен был и сайт дата-центра провайдера. Представители компании "Воля" сообщили о проблеме с некоторыми сегментами серверов.

Технические специалисты сейчас определяют, в чем причина. Более подробный комментарий провайдер обещает распространить в ближайшее время.