Из-за неполадок в «Воле» недоступными оказались некоторые популярные сайты
18:37, 03 октября 2012Наука и IT
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Представители компании сообщили о проблеме с некоторыми сегментами серверов.
У "Воли" возникли проблемы
Из-за неполадок в дата-центре компании "Воля" временно недоступными для пользователей оказались некоторые популярные сайты, в том числе EX.UA.
Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на AIN.UA.
Недоступен был и сайт дата-центра провайдера. Представители компании "Воля" сообщили о проблеме с некоторыми сегментами серверов.
Технические специалисты сейчас определяют, в чем причина. Более подробный комментарий провайдер обещает распространить в ближайшее время.
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