Украинская "Википедия" перешла 400-тысячный рубеж
04:52, 21 сентября 2012Наука и IT
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20 сентября число статей в украинской «Википедии» превысило 400 тысяч.
В українській ”Вікіпедії” 400 тисяч статей
Это вчетверо больше, чем было в Большой советской энциклопедии, и почти в десять раз - чем в Украинской советской энциклопедии, наибольшей печатной энциклопедии на украинском языке. Об этом УНИАН сообщили в общественной организации «Викимедиа Украина».
Промежуток между трехсоттысячной и четырехсоттысячной статьями был преодолен за один год, два месяца и 13 дней. 400-тысячной стала статья о японском городе Мияма, созданная в 4:43 по киевскому времени.
По числу статей украинская «Википедия» находится на 14-месте в мире, а по ежемесячной посещаемости в 2012 году занимала от 26-го (в июне и августе) до 20-го (в апреле) места среди 285 «Википедий» на разных языках мира.
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