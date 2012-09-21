Украинская "Википедия" перешла 400-тысячный рубеж

Это вчетверо больше, чем было в Большой советской энциклопедии, и почти в десять раз - чем в Украинской советской энциклопедии, наибольшей печатной энциклопедии на украинском языке. Об этом УНИАН сообщили в общественной организации «Викимедиа Украина».

Промежуток между трехсоттысячной и четырехсоттысячной статьями был преодолен за один год, два месяца и 13 дней. 400-тысячной стала статья о японском городе Мияма, созданная в 4:43 по киевскому времени.

По числу статей украинская «Википедия» находится на 14-месте в мире, а по ежемесячной посещаемости в 2012 году занимала от 26-го (в июне и августе) до 20-го (в апреле) места среди 285 «Википедий» на разных языках мира.