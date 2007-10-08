Болгария хочет купить французские корветы-невидимки (фото)

Болгария и Франция ведут переговоры о возможной поставке четырех корветов-невидимок, сообщает Defense Aerospace.

Корветы типа GoWind предназначены для действий в прибрежной и морской зоне. При их проектировании использовались технологии, разработанные в ходе создания фрегатов типа "Аквитания", известных также как фрегаты FREMM-класса.

В настоящее время разработаны четыре модификации корветов типа GoWind водоизмещением от 1200 до 2000 тонн. Какая именно модификация интересует болгарский флот, пока неизвестно. Корабли этого типа предназначены для уничтожения надводных и береговых целей, а также могут защитить себя от атак подводных лодок и самолетов.

Лента.ру