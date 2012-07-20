Американские военные научились тушить огонь звуком

Новое устройство разрабатывалось в рамках программы "Мгновенное подавление пожара" (Instant Fire Suppression), пишут "Вести".

Инженеры DARPA придумали и опробовали его уже в декабре 2011 года, но продемонстрировали публике только недавно, после чего в Сети появился видеоролик, иллюстрирующий возможности необычного огнетушителя, и сопутствующая информация о его работе.

Команда изобретателей поместила вокруг места возгорания жидкого топлива два динамика, которые контролировали горение при помощи акустического поля.

Звуковые волны ускоряют движение воздуха, который в свою очередь истончает границу пламени, где происходит горение. Когда уменьшается эта область, потушить (разрушить, сбить) пламя гораздо проще.

Одновременно с этим процессом происходит другой: акустическое воздействие приводит к более быстрому испарению воспламенённой жидкости. Из-за этого столб пламени вытягивается и становится ещё тоньше, концентрация паров падает. Благодаря этому снижается температура пламени, что также облегчает тушение возникшего возгорания.

Два года исследований и испытаний привели к тому, что специалисты DARPA научились контролировать положение пламени, появляющегося при горении газа и жидких видов топлива, а также гасить его (правда, пока на очень небольших участках – не более 10 квадратных сантиметров).

Хотя в борьбе с пожаром это вряд ли поможет, такой подход может пригодиться, если пламя бушует внутри закрытого пространства. Например, гипотетическое устройство может создать проход в пылающем доме, необходимый для эвакуации из охваченного огнём помещения людей. Кроме того, не допуская распространения пламени, можно добиться локализации пожара.

Следующий шаг, который планируют предпринять специалисты DARPA – воспроизвести успех на новом уровне, научиться контролировать пламя на большой площади, чтобы техника имела практическое применение.