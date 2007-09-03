Меч Скайуокера побывает в космосе

Один из самых известных на свете мечей – светящийся клинок Люка Скайуокера героя эпоса Джорджа Лукаса о "Звездных войнах" побывает в космосе.

Шаттл Discovery в честь тридцатилетнего юбилея киноэпопеи доставит джедайский меч на орбиту, а затем, спустя тринадцать дней клинок будет возвращен на Землю, сообщает Эхо Москвы.

28 августа меч был отправлен специальным авиарейсом из штаб-квартиры Lucasfilm в северной Калифорнии в Космический центр NASA в Хьюстоне.

Там меч будет храниться в подвале, где раньше находились образцы лунных пород, до момента отлета космического челнока.

Вылет шаттла Discovery с командой из семи человек намечен на 23 октября 2007 года. Помимо светового меча, Discovery доставит на МКС модуль "Гармония", который должен будет соединить европейские и японские космические лаборатории.