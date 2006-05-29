Google советует прессе искать информацию в блогах

На проходящем с 27 по 30 мая в Эдинбурге International Press Institute`s World Congress 2006, посвященном вопросам защиты печатных СМИ от влияния интернета, ведущий научный сотрудник Google, Кришна Бхарат (Krishna Bharat) в своем выступлении заметил, что в блогах люди описывают события, происходящие с ними в жизни, и напомнил, что во время взрывов в лондонском метро в блогах появились фотографии с места событий, которые профессиональные фотографы не имели возможности сделать, сообщает AFP.

По словам сотрудника Google, с приходом интернета изменились методы сбора и формат подачи информации, но никак не процесс редактирования. Кришна Бхарат посоветовал главным редакторам ведущих мировых печатных изданий извлекать пользу из существующих интернет-технологий вместо того, чтобы пытаться искать методы защиты от них.

По мнению главного редактора онлайновой версии газеты Guardian, Эмили Белл (Emily Bell) пресса не может рассчитывать на успех в интернете, если будет просто выкладывать копию бумажной версии газеты. По словам Эмили Белл, открытие RSS-вещания принесло Guardian 100 тысяч читателей за шесть недель работы сервиса. Эмили Белл призвала газетчиков следовать всем технологическим веяниям, которые популярны среди новостной аудитории.

Лента.ру