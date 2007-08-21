Шаттл ”Индевор” успел вернуться на Землю до урагана

Шаттл "Индевор" завершил 12-дневный полет, благополучно приземлившись в космическом центре Кеннеди во Флориде, сообщает телеканал CNN.

Двигатели "Индевора" дали импульс для схода с орбиты в 11:25 (18:25 в Киеве). Если бы условия для посадки в центре Кеннеди были сочтены неблагоприятными, шаттл остался бы на орбите до 13:00, после чего сошел бы с нее для посадки в космопорте во Флориде в 14:06. Третьим возможным местом для посадки была база ВВС "Эдвардс" в Калифорнии.

Миссия "Индевора" (STS-118) продолжалась 12 суток и 18 часов. Изначально планировалось, что шаттл вернется 19 августа, однако 13 августа, после того как испытания подтвердили, что новая система передачи энергии от МКС к шаттлу работает успешно, было принято решение продлить пребывание на орбите на три дня. 18 августа NASA, опасаясь, что приближающийся ураган "Дин" помешает работе центра управления полетами в Хьюстоне, приняло решение вернуть "Индевор" на Землю на день раньше.