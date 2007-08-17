В NASA решили рискнуть шаттлом Endeavour

Шаттл Endeavour может вернуться на Землю без проведения ремонта обшивки на орбите - такое решение после тщательного анализа приняло Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), сообщает Associated Press. По результатам последнего термического теста специалисты NASA сделали вывод, что в ходе обратного полета шаттл не подвергнется серьезным структурным изменениям и сможет благополучно вернуться на Землю. Руководство NASA известило о своем решении находящихся на орбите астронавтов.

Напомним, во время изучения фотографий, сделанных незадолго до стыковки шаттла с Международной космической станции (МКС), было обнаружено повреждение обшивки космического корабля. Пробоина площадью около 7,5 кв. см образовалась во время старта шаттла. Предполагается, что подобное повреждение стало причиной катастрофы шаттла Columbia при возвращении на Землю в феврале 2003 г.

РБК-Украина