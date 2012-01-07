Аятолла назвал грехом регистрацию в Facebook

Высокопоставленный иранский аятолла назвал грехом пользование социальной сетью Facebook.



"По сути, посещение любого веб-сайта, который пропагандирует аморальное поведение и подрывает веру, противоречит нормам ислама, поэтому участие в подобных сообществах уже само по себе является грехом", - сказал аятолла Лотфолла Сафи-Голпагайни, слова которого приводит информационное агентство ISHA.



По официальным данным, обнародованным в октябре, аккаунты в Facebook имеют 17 миллионов иранцев, замечает Радио Свобода. При этом в стране действуют жесткие ограничения на пользование социальными сетями, блокирован доступ примерно к пяти миллионам интернет-сайтов.