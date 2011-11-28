В США - день онлайновых распродаж

Первый рабочий день после праздничных выходных в честь Дня Благодарения и "черной пятницы", которая дает старт сезону распродаж в США, американцы называют киберпонедельником, поскольку именно на него приходится пик покупок в интернете, сообщает корреспондент РИА Новости.

Аналитики рынка ожидают, что однодневный объем онлайновых покупок в США установит очередной рекорд на уровне 1,2 миллиарда долларов. В прошлом году в этот день покупатели потратили на товары интернет-магазинов более 1 миллиарда долларов, только на сайте Amazon каждую секунду заключалось 158 сделок.

В нынешнем году в ассортименте продавцов - около 14 миллионов наименований товаров, скидки на некоторые достигают 50%. Сетевые ритейлеры анонсируют самые "горячие"сделки - от игрушек до разборных коттеджей. Самые большие скидки - на ювелирные украшения, которые достигают 70%, за исключением дизайнерских изделий с бриллиантами, где сбрасывают лишь 30%, и верхнюю одежду - ее можно купить за 40% от изначальной цены.

"Киберпонедельник" получил свое имя в 2005 году. Отраслевая группа Национальной федерации розничной торговли США (NRF) ввела словосочетание "Cyber Monday", чтобы обозначить начало сезона скидок в онлайн-шопинге. Идея заключалась в том, чтобы после праздничных выходных люди пришли на работу и продолжали делать рождественские покупки из офисов.

До сих пор "киберпонедельник" не так уж сильно выделялся среди обычных дней, но в этом году почти 90% онлайн-продавцов провели активную рекламную кампанию для тех, кто не захотел отстаивать многочасовые очереди в реале.