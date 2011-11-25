В США наступает "черная пятница"

В США наступает очередная "черная пятница" - начало рождественского шопинга с самыми впечатляющими скидками года, включая и вовсе бесплатные товары, сообщает корреспондент РИА Новости .

По прогнозам ассоциации ритейлеров, несмотря на шаткую экономическую ситуацию и уровень безработицы свыше 9%, средняя американская семья намерена увеличить бюджет своего шопинга в этот день на 20 долларов к прошлому году до 385 долларов. Численность намеренных сделать покупки - 225 миллионов человек против 212 миллионов в прошлом году.

Многие торговые сети объявили, что распахивают двери уже в полночь, а иные даже в 10 часов вечера, вызвав недовольство: традиционно в этот день торговля начиналась позже - в пять утра.

Учитывая наплыв покупателей, эксперты советуют американцам загодя сходить на разведку в намеченный супер- или гипермаркет и запомнить кратчайший путь к заветному товару. Американские сетевики уже обозначили свои скидки - список в Best Buy едва уместился на 13 страницах.

Наряду с ожидаемым ростом очередей, растут и ряды тех, кто сделает покупки, не выходя из дому - объем он-лайновых заказов ожидается на уровне 705 миллионов долларов против 648 миллионов на прошлую "черную пятницу".

Термин "черная пятница" был введен в США водителями в 1960-е годы, поскольку все главные улицы были просто запружены машинами и пешеходами, начавшими свой сезон скидок.