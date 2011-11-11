ГКАУ: хотим, чтобы наш космонавт полетел минимум на полгода

Государственное космическое агентство Украины изучает вопрос об участии украинского космонавта-исследователя в работе международной космической станции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил в ходе пресс-клуба «Международные аспекты космической деятельности» советник главы Государственного космического агентства Украины Эдуард КУЗНЕЦОВ.

«Сейчас изучается вопрос по участию нашего космонавта-исследователя для работы на международной космической станции», - сказал Э.КУЗНЕЦОВ.

Он отметил, что пилотируемой космонавтикой на сегодня серьезно занимаются три страны – Россия, США и Китай. «Украина пилотируемой космонавтикой не занимается, мы можем рекомендовать какую-то миссию своих космонавтов-исследователей», - отметил он.

По словам Э.КУЗНЕЦОВА, для того, чтобы украинский космонавт-исследователь мог принять участие в работе международной космической станции, необходимо разработать соответствующую программу, чтобы его работа принесла конкретные результаты. По его словам, для украинского бюджета пока это «цена неподъемная».

При этом он отметил, что 10 ноября Государственное космическое агентство Украины рассматривало проект очередной космической программы на 2013-2017 годы, в котором участие украинского космонавта в работе международной космической станции не предусмотрено. «Полет туриста на три дня – это не работа, это никому не надо. Мы хотим, чтобы наш космонавт полетел минимум на полгода», - добавил Э.КУЗНЕЦОВ.

Говоря о работе агентства, он отметил, что ежегодно агентство выполняет порядка 400-450 контрактов с зарубежными партнерами, в частности Россией, Европой и США, из которых 50-60 контрактов составляют контракты со странами дальнего зарубежья.

По словами Э.КУЗНЕЦОВА, с 1999 года по 2010 Национальное космическое агентство на коммерческих контрактах заработало 4 млрд. долларов. В 2010 году предприятия ракетно-космической отрасли Украины выпустили 22 системы управления для ракетоносителей «Союз» и «Протон», а также 5 систем для стыковки космических кораблей с Международной космической станцией.