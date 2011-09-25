Ракета «Зенит-3SL» вывела на орбиту европейский спутник

Украинско-российская ракета «Зенит-3SL» с разгонным блоком ДМ-SL и европейским спутником связи Atlantic Bird 7 стартовала сегодня по программе «Морской старт»" (Sea Launch) с плавучей платформы в Тихом океане, сообщает сайт Sea Launch.

Старт ракеты производства украинского КБ «Южное» с разгонным блоком производства российской ракетно-космической корпорации «Энергия» был осуществлен в 13.18 по времени тихоокеанского побережья США.

Спутник Atlantic Bird 7 массой около 4,6 тонны принадлежит концерну Eutelsat и сконструирован EADS Astrium. Ожидается, что спутник проработает на геостационарной орбите более 15 лет и будет обеспечивать цифровое телевещание и доступ к сети интернет на Ближнем Востоке, севере и северо-западе Африки. Спутник создан на платформе Eurostar E3000, на его борту 56 транспондеров Ku-диапазона.

Международный консорциум Sea Launch был создан в 1995 году. Изначально в него вошли дочернее предприятие американской аэрокосмической корпорации Boeing (40%), российская РКК корпорация «Энергия» (25%), норвежская судостроительная компания Aker Solutions (20%), а также украинские предприятия «Южное» и «Южмаш» (15%).

В конце июля 2010 года по решению суда Energia Overseas Limited (EOL), являющаяся дочерней компанией корпорации «Энергия», получила 95% акций консорциума «Морской старт», Boeing - 3% и Aker Solutions - 2%.

До настоящего времени по программе «Морской старт» осуществлено 30 пусков ракет-носителей «Зенит-3SL» с подвижной стартовой платформы в Тихом океане, из которых два были аварийными.