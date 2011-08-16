Киев и Донецк перейдут на светодиодное освещение

Кабинет министров Украины планирует внедрить пилотные проекты по установлению светодиодного освещения в городах, принимающих финальную часть Чемпионата Европы по футболу Евро-2012.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сегодня в ходе ознакомления с продукцией отечественных производителей систем освещения по светодиодной технологии.

По его словам, на указанные мероприятия будут направлены средства из госбюджета в рамках соответствующей государственной целевой программы.

«Начиная с этого года, будем менять, прежде всего, в тех городах, где тратится наибольшее количество электроэнергии. Это, как правило, наши крупные города. Сейчас у нас выбор очень простой: у нас есть города, принимающие Евро-2012», - сказал премьер.

Кроме того, по словам Н.АЗАРОВА, в рамках указанной программы правительство поручит местным органам исполнительной власти сформировать перечень объектов бюджетной сферы, в которых целесообразно провести замену традиционных приборов освещения на светодиодные. При этом, отметил премьер, такие системы освещения будут внедряться на реконструируемых и новых объектах бюджетной сферы.

Н.АЗАРОВ также поручил Госинформнауки в рамках целевой программы обеспечить организацию в Украине собственного производства светодиодных элементов в промышленных масштабах в течение двух-трех лет. По мнению премьера, это даст возможность в будущем обеспечивать потребности в светодиодном освещении не только внутреннего рынка, но и соседних рынков.

Как уточнил УНИАН руководитель Государственной целевой программы разработки и внедрения энергосберегающих светодиодных источников света Виктор СОРОКИН, в текущем году на реализацию программы из госбюджета выделено около 40 млн. грн.

За указанные средства, сообщил чиновник, планируется внедрить ряд пилотных проектов по переходу на светодиодное уличное освещение в ряде крупных городов Украины, в частности, в Киеве и Донецке.

Кроме того, В.СОРОКИН сообщил, что в сентябре 2012 года в Украине планируется наладить производство отечественного светодиодного элемента, который будет использоваться при комплектации светодиодных светильников, производимых в Украине. Производством элемента займется украинско-корейское СП с участием корейской компании «Сеул Семикондактор», которое планируется создать в текущем году.