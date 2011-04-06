Эксперты: запасы нефти будут исчерпаны через 50 лет

Эксперты одного из крупнейших международных банков HSBC (Великобритания) обнародовали доклад, согласно которому в условиях нарастающего спроса на нефтепродукты у мировой экономики осталось менее 50 лет для осуществления замещения нефти альтернативными биологическими энергоносителями.

«Мы уверены, что через около 50 лет запасы нефти исчерпаются», - цитирует New York Times старшего глобального экономиста HSBC Карена Уорда (Karen Ward).

Аналитики банка отмечают, что растущий спрос на нефтепродукты, в первую очередь, со стороны таких развивающихся стран, как Китай, угрожает существенным повышением мировых цен на нефть.

При этом, отмечается в докладе, такие заменители, как биотопливо и синтетическое угольное топливо, могут использоваться для покрытия дефицита нефти лишь при условии превышения ее стоимости отметки 150 долл. за баррель.

В то же время, отмечает New York Times, некоторые эксперты нефтяной промышленности имеют более оптимистичный взгляд на будущие поставки энергоносителей, основываясь на перспективах развития канадских месторождений битумных песков, открытии запасов в Арктике и ожидаемом росте поставок из Ирака.

Тем не менее, наглядной иллюстрацией уязвимости мировых рынков нефти является срыв поставок из охваченной гражданской войной Ливии, занимающей чуть более 1% в мировых поставках нефти. Именно ситуация в Ливии стала ключевым фактором роста цен на нефть, достигших отметки 115 долл. за баррель во вторник против 74 долл. за баррель менее года назад.

В докладе HSBC также отмечается, что даже отбросив проблему дефицита в поставках нефти, неравномерное распределение оставшихся энергетических ресурсов, вероятно, в ближайшие десятилетия будет оказывать существенное влияние на сдвиг баланса экономических сил в мире. Главным проигравшим в этой связи станет Европа, где дефицит энергоресурсов может существенно сдерживать экономический рост в первой половине столетия.

"Она (Европа) может потерять свое влияние на мировой арене как раз в тот момент, когда она наиболее уязвима", - цитирует газета доклад банка.

С комментариями украинских экспертов к докладу экспертов HSBC вы можете ознакомиться в материале "Черному золоту "отвели" менее 50 лет" на сайте УНИАН-Экономика.