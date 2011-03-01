Сайт Саакашвили подвергся атаке

Сайт президента Грузии Михаила Саакашвили подвергся кибератаке, вследствие чего он стал недоступен. Об этом сообщила пресс-спикер президента Грузии Манана Манджгаладзе. По ее словам, накануне специалистам удалось разблокировать веб-страницу, но затем проблемы возникли вновь. Сайт был недоступен в течение двух дней.

Грузинские власти, замечает РосБизнесКонсалтинг, предполагают, что к кибератаке могут быть причастны российские спецслужбы, и высказывают опасения, что кибератаки могут участиться весной, когда планируются массовые выступления грузинской оппозиции.