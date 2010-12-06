Большой адронный коллайдер останавливают до середины февраля

Большой адронный коллайдер, который начал работать в феврале после нескольких месяцев калибровки, ликвидации мелких неполадок, сегодня завершает свой первый "рабочий год".

Самый большой и дорогой физический прибор в истории, согласно планам ученых, завершит месячный сеанс экспериментов с ионами свинца и будет остановлен до середины февраля 2011 года, передает РИА «Новости».

Этот год коллайдер работал на половинной энергии - 3,5 тераэлектронвольта на пучок, в то время как проектная энергия ускорителя составляет 7 тераэлектронвольт на пучок. На этой энергии коллайдер будет работать еще год, после чего будет остановлен для последующего перехода на проектную энергию.

Никаких сенсационных открытий на установке получено не было, однако они и не ожидались - в таких экспериментах нужны годы для набора статистики, чтобы новые эффекты стали заметны, отмечает NEWSru.

Вместе с тем, физики заново переоткрыли все известные современной теории частицы и получили некоторые принципиально новые данные.

Большой адронный коллайдер, стоимость создания которого превысила 6 миллиардов евро, - самый большой в истории ускоритель элементарных частиц, созданный для получения принципиально новых данных о природе материи и фундаментальных физических законах.

Слово "коллайдер" образовано от английского слова collide - "сталкивать", и означает, что в нем сталкиваются летящие в противоположные стороны частицы, а не пучок частиц и неподвижная мишень. По-русски этот термин звучит как "ускоритель на встречных пучках".

Создание установки началось в конце 1990-х годов, а в сентябре 2008 года он был торжественно запущен - физики успешно провели пучки протонов в обоих направлениях. Однако уже через неделю на ускорителе произошла крупная авария, связанная с выходом одного из магнитов из сверхпроводящего состояния.

Ремонт коллайдера и его модернизация, в частности установка системы QPS для защиты от повторения подобных аварий, заняли более 14 месяцев и потребовали 40 миллионов долларов.

В ноябре 2009 года установка была вновь запущена и в конце марта была выведена на энергию 7 тераэлектронвольт.