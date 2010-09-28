Российские космонавты смогут высадиться на Марс в 2030-2035 годах. Такое мнение высказал сегодня в интервью информационному телеканалу "Россия 24" руководитель Федерального космического агентства (Роскосмос) Анатолий Перминов.

По его словам, особое внимание уделяется "энергодвигательным установкам, над которыми работает Россия в одном из президентских проектов". "Если эта задача будет решена, то после нее срок будет сдвинут влево, но надо сначала решить эту задачу", - цитирует Газета.ру.