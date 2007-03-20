Американские ученые вывели генетически-модифицированных комаров
Новая стратегия борьбы с малярией
Американские ученые из университета Джонса Хопкинса в штате Мериленд вывели генетически-модифицированных комаров, которые не способны переносить малярию.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом пишет сегодня британская газета “The Guardian”.
Согласно сообщению газеты, генетически-модифицированные комары легко приживаются в условиях дикой природы и могут достаточно быстро вытеснить обычных комаров, которые являются основными переносчиками малярии.
По данным газеты, если новая стратегия борьбы с малярией путем распространения генетически-модифицированных комаров будет одобрена, то в природу придется выпустить десятки тысяч таких насекомых.
Ежегодно от малярии погибает около 1 млн. человек. 90% смертей приходится на детей из стран в районе пустыни Сахара.
Болезнь стоит африканским странам потерей ежегодно около 12 млрд. дол., и на борьбу с ней тратится почти 40% средств, предусмотренных на здравоохранение.