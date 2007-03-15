Компьютерная игра поможет детям пережить развод родителей

Компания Zipland Interactive выпустила игру, призванную помочь детям пережить развод родителей, сообщается на сайте 1up.

Игра называется Earthquake in Zipland ("Землетрясение в Зипландии"). "Землетрясение" представляет собой приключение, по сюжету которого детям предстоит попытаться восстановить остров, распавшийся на две половинки в результате природного катаклизма.

Треснувший остров, разумеется, олицетворяет распавшийся брак родителей. Создатели игры уточняют, что герой не сможет восстановить Зипландию в ее первоначальном состоянии, зато разберется с такими непростыми вопросами, как озлобленность, чувство вины и конфликт привязанностей.

Игру можно скачать с официального сайта (в этом случае ее стоимость 50 долларов) или заказать доставку по почте за 60 долларов.

Лента.ру