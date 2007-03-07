В Донецке откроют филиал цифровой телесети “Maximum TV”

17:55, 07 марта 2007
Наука и IT
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10 марта в 14.00 в г. Донецк, ул. Артема, 127 состоится  открытия филиала Цифрового телевидения Украины “MAXIMUM TV”.

 «Maximum TV» – цифровое многоканальное телевидение с неограниченными возможностями. С 10 марта компания предоставляет возможность жителям Донецка просмотр 110 телеканалов русских, украинских и лучших международных телекомпаний.

  Подарки и сюрпризы гарантированы.

Дополнительная информация

8 (062) 348 99 99

www.maximumtv.com.ua

 

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