В Донецке откроют филиал цифровой телесети “Maximum TV”

10 марта в 14.00 в г. Донецк, ул. Артема, 127 состоится открытия филиала Цифрового телевидения Украины “MAXIMUM TV”. «Maximum TV» – цифровое многоканальное телевидение с неограниченными возможностями. С 10 марта компания предоставляет возможность жителям Донецка просмотр 110 телеканалов русских, украинских и лучших международных телекомпаний. Подарки и сюрпризы гарантированы. Дополнительная информация 8 (062) 348 99 99 www.maximumtv.com.ua

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