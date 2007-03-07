В Донецке откроют филиал цифровой телесети “Maximum TV”
17:55, 07 марта 2007Наука и IT
840 0
10 марта в 14.00 в г. Донецк, ул. Артема, 127 состоится открытия филиала Цифрового телевидения Украины “MAXIMUM TV”.
«Maximum TV» – цифровое многоканальное телевидение с неограниченными возможностями. С 10 марта компания предоставляет возможность жителям Донецка просмотр 110 телеканалов русских, украинских и лучших международных телекомпаний.
Подарки и сюрпризы гарантированы.
Дополнительная информация
8 (062) 348 99 99
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter