Вулкан мешает медикам, но радует связистов

Прекращение полетов над Европой из-за извержения вулкана в Исландии затронул не только туристов, которые не могут отправиться в отпуск или вернуться из него, но и создал затруднения для значительного числа профессионалов, не связанных напрямую с авиаиндустрией, сообщает Reuters.

Так, Хенни Брауд, глава Anthony Nolan Trust, организующей пересадку костного мозга, сказал, что не менее 16 пациентов его организации в Великобритании вынуждены отложить операции.

"Это кошмар. У нас клетки в Северной Америке, а пациенты в Британии ждут их прибытия".

Британские больницы отменяют некоторые операции, так как хирурги застряли за пределами острова.

Marine Harvest, крупнейшая в мире рыболовная компания, сократила лов лосося, а Исландия приостановила экспорт свежей рыбы.

Marine Harvest сообщила о сокращении лова в понедельник, чтобы избежать переполнения европейского рынка при недопоставках в Азию и Северную Америку - куда самолеты пока не способны доставить свежий продукт.

Норвежские рыболовы обычно отсылают 10-15 процентов своего экспорта по воздуху, чтобы поставлять свежую рыбу для растущей индустрии японской кухни.

В то же время невозможность присутствовать в нужном месте физически стимулировала спрос на технику, которая позволит это делать хотя бы виртуально.

Индустрия видеоконференций испытывает рост спроса на свои услуги, отмечает Cisco Systems.

"Данные только частичные, но ни в одном офисе Cisco вы не найдете свободного демонстрационного зала. У нас огромный всплеск спроса", - сказал Фредерик Хэлворсен, глава TelePresence Technology Group, входящей в Cisco.