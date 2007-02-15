На автосалоне в Женеве презентуют экологические и спортивные новинки (фото)

На автосалоне в Женеве, который пройдет в марте, компания Saab презентует последний писк экологической автомобильной моды - концепт экологически чистого двигателя BioPower 100. Его планируют использовать в Saab 9-5 SportCombi. 2-литровый BioPower 100 будет работать на E100 и имеет мощность 300 лошадиных сил. Также компания планирует представить оптимизированную 4-литровую версию BioPower 100, который может разогнать 9-5 BioPower 100 до 100 км/ч за 6,6 секунд.

К 100-му юбилею бренда Diatto итальянская компания Zagato представит на автосалоне в Женеве спортивное купе Zagato Diatto в алюминиевом кузове. Он будет оснащен фронтальным двигателем V8 от Maserati.

Diatto была основана в 1905 году и сначала занималась выпуском автомобилей на базе французких Clement (позже она влила в Citroen), полностью свои автомобили Diatto начала собирать только в 1920-х годах. Первый опыт сотрудничества с Zagato произошел в 1921 году. Тогда был выпущен спортивный болид Diatto 25 4DS в легком кузове, который спроектировал Уго Zagato.

Toyota на автосалоне в Женеве представит два гибрида. Это концепт Hybrid X, который является основой для будущих общедоступных гибридных автомобилей компании. И спорткар FT-HS способный разогнаться до 100 км/ч за 4 с. Помимо этого Toyota представит обновленный Avensis со встроенным экраном системы навигации и новый трехдверный Auris.

По материалам Газеты.ру