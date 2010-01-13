Google, став жертвой кибератаки, предупреждает Китай о последствиях

Компания Google и еще, по меньшей мере, 20 компанией стали жертвами изощренной кибератаки, в организации которой Google обвиняет китайскую сторону, сообщает Reuters.

Представители Google сообщают, что целью атаки было получить данные об активистах правозащитного движения в Китае, которые пользуются почтовыми ящиками компании.

Попытка не удалась, однако компания сообщает, что теперь не будет фильтровать результаты работы своей поисковой системы, как на том настаивают китайские власти. Более того, инцидент может заставить Google закрыть офисы компании, работающие на территории КНР.