В России занялись разработкой ядерного космического корабля

Глава Федерального космического агентства Роскосмос заявил о проведении работ по разработке пилотируемого космического корабля, работающего на ядерном двигателе. Слова Анатолия Перминова цитирует РИА Новости.

По его словам, в области бортовых ядерных энергодвигательных установок разработан уникальный проект "Создание транспортно-энергетического модуля на основе ядерной энергодвигательной установки мегаваттного класса". Реализация этого проекта позволит поднять российскую ракетно-космическую технику на принципиально новый уровень, опережающий зарубежные разработки, заявил Перминов.

Эскизный проект модуля должен быть закончен к 2012 году. Далее специалистам потребуется 17 миллиардов рублей, которые планируется потратить в течение девяти лет. Отработка ядерной двигательной установки намечена на 2015 год. Собственно создание модуля планируется начать в 2018 году.

Космические аппараты, работающие на ядерных двигателях, не раз создавались в прошлом. Так, распад изотопов давал энергию для работы американских "Вояджеров" и советских луноходов. На орбитах работало немало спутников-разведчиков, оснащенных подобными двигателями малой мощности, которые, в частности, следили за подводными лодками с ядерными энергоустановками на борту. Позже были достигнуты договоренности о запрете полетов спутников с такими двигателями, напоминает Лента.ру.

Ранее директор Центра им.Келдыша Анатолий Коротеев на заседании в Общественной палате РФ сообщил, что Роскосмос совместно с Росатомом предлагают разработать проект космического корабля, оснащенного ядерным ракетным двигателем мощностью более мегаватта для полетов к Луне и Марсу. По мнению инициаторов проекта, для международной экспедиции к Луне и Марсу в исследовательских целях соглашения, запрещающие ядерные энергоустановки на околоземной орбите, могут быть пересмотрены.