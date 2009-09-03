Тимошенко предлагает заполнить Африку украинскими самолетами

Украина и Ливия обсуждают возможность создания центра по реализации украинских самолетов в странах Африки.

Как передает кореспондент УНИАН, об этом она заявила на брифинге журналистам в аэропорту Триполи (Ливия) после встречи с лидером Ливийской Джамахирии Муаммаром КАДДАФИ в среду поздно вечером.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что этот вопрос был обсужден 2 сентября в ходе ее встречи с М.КАДДАФИ.

«Мы обсудили возможные направления работы в сфере совместного сервиса наших самолетов (в Ливии. – УНИАН), а также организацию общего центра по реализации этих самолетов не только на территории Ливии, но и на территории Африки», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, на сегодняшний день в Ливии работают более 30 самолетов производства АНТК им. Антонова. По словам председателя правления Государственного авиастроительного концерна «Антонов» Дмитрия КИВЫ, эксперты анализируют вопросы, связанные со строительством специального центра по техническому обслуживанию и ремонту самолетов в Ливии.