Украина и Ливия планируют строить малогабаритные самолеты

Украина и Ливия планируют совместно строить малогабаритные самолеты для африканских стран.

Как передает корреспондент УНИАН, возможность сотрудничества в этом направлении была сегодня обсуждена в ходе встречи украинской делегации руководителей предприятий авиапрома во главе с премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО с представителями ливийского инвестиционного фонда и руководителями авиационной отрасли Ливии.

По словам председателя правления государственного авиастроительного концерна «Антонов» Дмитрия КИВЫ, модель самолета, которая может быть предложена Ливии для совместного строительства, у Украины уже есть. «Это самолет маленький, типа Ан-38. Он может эксплуатироваться на грунтовых аэродромах в сложных условиях африканского региона. Такие самолеты у нас есть», - сказал Д.КИВА.

Он подчеркнул, что сегодня была достигнута договоренность о том, что эксперты с обеих сторон детально проанализируют этот вопрос, в ближайшее время будет подписан меморандум о сотрудничестве, в котором, в частности, будут предусмотрены мероприятия по реализации этого проекта.

«В ближайшие два дня должен быть этот меморандум подписан», - добавил Д.КИВА.

Он подчеркнул, что премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО настаивает на том, чтобы сотрудничество между Украиной и Ливией в области авиастроения развивалось как можно более активно. «У нас активно, как говорится, торпедирует (развитие сотрудничества – УНИАН) наш премьер-министр. И именно она является инициатором всех действий по улучшению сотрудничества и взаимного доверия между Украиной и Ливией, поскольку Африка является огромным рынком для Украины», - пояснил пред.правления концерна «Антонов».

Кроме того, он отметил, что в меморандуме будет также отражен вопрос о создании специального центра по техническому обслуживанию и ремонту самолетов в Ливии, где на сегодняшний день находится более 30 самолетов производства АНТК им. Антонова.

Д.КИВА также подчеркнул, что на сегодняшний день эксперты анализируют вопросы, связанные со строительством этого центра.

Справка УНИАН. В октябре 2005 года Управление гражданской авиации Ливийской Арабской Народной Социалистической Джамахерии и Харьковское государственное авиационное производственное предприятие ратифицировали договор на поставку нового самолета Ан-74ТК-300 в VIP-компоновке.

Согласно договору, самолет должен был быть поставлен заказчику на протяжении трех месяцев с начала финансирования, которое ливийская сторона обязалась начать со второй половины ноября 2005 года.

Самолет Ан-74ТК-300 в VIP-компоновке вылетел в столицу Ливии – Триполи 22 мая 2009 года, тогда как должен был быть передан Ливии еще в 2006 году. В связи финансовыми трудностями на ХГАПП его строительство затянулось почти на три года. В апреле 2009 года Кабмин выделил Харьковскому авиапредприятию 160 млн. грн. из Стабфонда для завершения экспортных заказов.

Ранее ХГАПП получил от Ливии заказ на изготовление двух летающих госпиталей на базе Ан-74ТК-200С. Предусматривалось, что с началом эксплуатации машин Ан-74 будет заключен контракт на строительство в Ливии базы технического обслуживания украинских самолетов Ан-74 и Ан-140-100.