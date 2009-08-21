На специальности "физика" и "математика" не хватило абитуриентов

По итогам вступительной кампании 2009 года в Донецком национальном университете после зачисления всех льготников остаются вакантными только шесть бюджетных мест.

Об этом УНИАН сообщили в ректорате Донецкого национального университета.

Так, всего на 1 тыс. 170 бюджетных мест было подано 11 тыс. 364 заявления, из них 1 тыс. 164 абитуриентов льготной категории (при этом 750 – дети шахтеров). Таким образом, на всех остальных абитуриентов остается только шесть вакантных бюджетных мест.

В университете отметили, что в такой ситуации абитуриенты, набравшие даже максимальное количество баллов – 400 или 600 (если зачисление проводится по трем предметам) остаются вне конкурса. Также среди нынешних абитуриентов ДонНУ насчитывается 1 тыс. 831 человек, имеющие золотые медали, или дипломы с отличием.

Проанализировав сложившуюся ситуацию, которая, по мнению приемной комиссии вуза, противоречит не только государственным интересам, но и здравому смыслу, комиссия обратилась к министру образования и науки Украины Ивану ВАКАРЧУКУ с предложением найти выход из создавшегося положения, однако ответ не был получен.

Поэтому приемная комиссия, чтобы хоть как-то исправить ситуацию, приняла решение оставить за льготниками только 50% бюджетных мест, а 50% – за обычными абитуриентами.

В ДонНУ сообщили, что таким образом они поступили по примеру приемной комиссии Киевского национального университета им. Тараса Шевченко.

Кроме того, в приемной комиссии сказали, что в этом году в ДонНУ самый высокий конкурс – около 30 заявок на одно место – был на специальности «журналистика», «право», «политология» и «экономика», а наименьший – на специальности «физика» и «математика», особенно на контрактной основе и на заочные отделения. Поэтому на факультетах точных наук с 10 по 23 августа 2009 года был объявлен дополнительный набор на эти специальности.