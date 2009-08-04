Пентагон ускорит разработку противобункерных бомб

Военное ведомство США намерено ускорить постановку на вооружение авиабомб MOP (Massive Ordnance Penetrator), которые также известны как "разрушители бункеров". Об этом, как сообщает Reuters, заявил 2 августа источник в Военно-воздушных силах США, подчеркнувший, что намерения военных связаны с ядерной угрозой со стороны Северной Кореи и Ирана.

Неядерная авиабомба, масса которой составляет около 13,6 тонны, предназначена для разрушения укрепленных сооружений, находящихся на большой глубине под землей. На данный момент, как отмечает агентство, программа находится на стадии испытаний нового вооружения.

Если американские конгрессмены согласятся выделить на нее дополнительные средства, бомбардировщик-невидимка B-2 сможет применять ее уже в июле 2010 года, сообщил представитель ВВС США Энди Борланд (Andy Bourland). Собеседник агентства также отметил, что военные уже обсудили возможность ускорения программы с четырьмя комитетами американского Конгресса.

Новая авиабомба будет примерно на треть тяжелее, чем 9,5-тонная GBU-43/B, получившая прозвище "мать всех бомб", которую американцы испытывали дважды в 2003 году. MOP можно будет применять в качестве вооружения бомбардировщиков B-52 и B-2. В ВВС США утверждают, что перед взрывом она сможет проникнуть на глубину до 60 метров.

По данным американских военных, предположительные ядерные объекты Ирана и Северной Кореи скрыты на большой глубине под землей. Как считает эксперт по вопросам Ирана Кеннет Кацман (Kenneth Katzman), "возможно, что таким образом Пентагон хочет послать сигнал некоторым странам, особенно Ирану и Северной Корее, что США разрабатывают эффективный военный инструмент против их ядерных программ".

Лента.ру