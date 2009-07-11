Руководство КНДР приказало атаковать вэб-коммуникации Южной Кореи

Национальная служба разведки Южной Кореи, по неподтвержденным данным, получила информацию о том, что руководство КНДР в прошлом месяце приказало военному исследовательскому институту уничтожить южнокорейские интернет-коммуникации. Как сообщают сегодня СМИ Южной Кореи, спецслужбы проинформировали парламентариев о находках, которые указывают на причастность Пхеньяна к массированным кибератакам на ключевые южнокорейские веб-сайты, произошедшие в последние дни.

По данным прессы, исследовательский институт, связанный с Министерством народных вооруженных сил КНДР, получил приказ "уничтожить марионеточные коммуникационные сети Южной Кореи в одно мгновение", передает РосБизнесКонсалтинг со ссылкой на Associated Press. Институт, которому было поручено задание, якобы специализируется на взломах компьютерных сетей и распространении вредоносных программ.

С начала июля более двух десятков интернет-сайтов в Южной Корее и США, в том числе правительственные порталы, подверглись массированным кибератакам типа DDoS. Источники в южнокорейской комиссии по коммуникациям сообщили, что специалисты идентифицировали IP-адреса в пяти странах, с которых распространялись вредоносные программы, - это Австрия, Грузия, Германия, Южная Корея и США. Однако эта информация практически лишена ценности, поскольку хакеры вполне могли использовать ложные IP-адреса и маскировать таким образом свое истинное местонахождение.