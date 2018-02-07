Запуск Falcon Heavy: автомобиль Маска вышел за пределы орбиты Марса

Красная Tesla Илона Маска, запущенная в космос ракетой Falcon Heavy, успешно приближается к Поясу астероидов.

Электромобиль Tesla Roadster, который был запущен в космос во время запуска ракеты-носителя Falcon Heavy, двигается к Поясу астероидов. Об этом сообщил глава Space X Илон Маск в Twitter.

"Третье возгорание успешно. Перешел орбиту Марса и продолжил движение к поясу астероидов", - написал Маск. В автомобиле с манекеном за рулем установлено несколько камер наблюдения.

После выхода на стабильную околоземную орбиту вторая ступень включила двигатель третий раз и вывела платформу с электромобилем на гелиоцентрическую орбиту, пересекающую орбиту Марса, но не доходящую до орбиты Цереры, объясняет N+1.

Пояс астероидов - область Солнечной системы, расположенная между орбитами Марса и Юпитера. Она является местом скопления множества объектов всевозможных размеров.

"Автомобиль удалится от Земли примерно на 400 миллионов километров и будет лететь со скоростью 11 километров в секунду. По нашим оценкам, он будет находиться на этой орбите несколько сотен миллионов лет, возможно даже более миллиарда лет", - сказал Маск репортерам на брифинге в понедельник.

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Как сообщал УНИАН, ракета Falcon Heavy стартовала с космодрома во Флориде в 22:45 6 февраля. Центральный ускоритель Falcon Heavy не смог приземлиться на плавучую платформу. Два других ускорителя Falcon Heavy успешно и одновременно приземлились на наземные площадки. Это был тестовый запуск с целью испытания первой ракеты, способной доставить людей на Марс.