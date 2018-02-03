Япония запустила самую маленькую в мире ракету-носитель (фото)

Ракета достигает в длину 9,54 м, ее диаметр составляет около 52 см.

Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) осуществило успешный запуск самой маленькой в мире твердотопливной ракеты-носителя SS-520-5.

Читайте такжеЯпония запустила ракету Epsilon со спутником наблюденияТрансляция пуска велась в прямом эфире на канале JAXA в YouTube. Старт ракеты с космодрома Утиноура на юго-западе Японии состоялся в 14:03 по местному времени (07:03 по Киеву).

Трехступенчатая ракета SS-520-5 достигает в длину 9,54 м, ее диаметр составляет около 52 см, весит аппарат 2,6 т. Ракета должна вывести на орбиту трехкилограммовый микроспутник, разработанный в Токийском университете. Аппарат предназначен, в частности, для фотографирования поверхности Земли, передает kommersant.ru.

В январе 2017 года Япония осуществила запуск ракеты прошлого поколения SS-520-4, однако он закончился неудачей: через 20 секунд после старта прекратилась передача телеметрии. Из-за неполадок специалисты приняли решение отключить двигатель аппарата. В итоге ракета-носитель упала в океан.