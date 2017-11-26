Япония планирует отправить своих астронавтов на Луну

Правительство Японии рассчитывает в 2020-х годах отправить своих космонавтов на поверхность Луны.

Об этом сообщает 112.ua со ссылкой на издание Yomiuru.

Отмечается, что Япония рассчитывает отправить своих космонавтов на Луну в рамках международной программы по строительству модульной среды обитания Deep Space Gateway (DSG) на окололунной орбите.

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"Участие в международном проекте по освоению космоса позволит Японии получить не только научные данные, но и разовьет ее космическую отрасль, сделает ее более конкурентоспособной", - говорится в сообщении

Ранее сообщалось, что строительством окололунной станции занимаются NASA и "Роскосмос". 27 сентября стороны подписали соглашение о совместной работе над созданием DSG.