Япония планирует отправить своих астронавтов на Луну

17:13, 26 ноября 2017
Наука и IT
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Сообщается, что полеты японских астронавтов могут начаться в 2020 году.

Япония планирует отправить своих астронавтов на Луну / фото NASA

Правительство Японии рассчитывает в 2020-х годах отправить своих космонавтов на поверхность Луны.

Об этом сообщает 112.ua со ссылкой на издание Yomiuru.

Отмечается, что Япония рассчитывает отправить своих космонавтов на Луну в рамках международной программы по строительству модульной среды обитания Deep Space Gateway (DSG) на окололунной орбите.

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"Участие в международном проекте по освоению космоса позволит Японии получить не только научные данные, но и разовьет ее космическую отрасль, сделает ее более конкурентоспособной", - говорится в сообщении

Ранее сообщалось, что строительством окололунной станции занимаются NASA и "Роскосмос". 27 сентября стороны подписали соглашение о совместной работе над созданием DSG.

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Теги: #астронавты на Луне#японские космонавты#космическая отрасль в Японии