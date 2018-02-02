Прощай, современная жизнь: смена магнитных полюсов на Земле может привести к катастрофе - ученые

За последние 200 лет магнитное поле планеты ослабло на 15 процентов, что может быть признаком скорой геомагнитной инверсии.

Ученые заявили о возможном скором перевороте магнитных полюсов Земли, а также последующих за этим катаклизмах.

Геофизик Дэниел Бейкер из Колорадского университета в Боулдере (США) изложил свою гипотезу в журнале Undark Magazine.

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По мнению ученого, наблюдения последних двухсот лет показывают, что магнитное поле Земли стало слабее на 15%. А это, утверждает геофизик — показатель скорой геомагнитной инверсии. Проще говоря — магнитные полюса планеты начнут меняться местами.

В этом случае, как отметил канадский телеканал СВС, «можно будет сказать „прощай!“ современной жизни». По словам учёных переворот полюсов, спровоцирует как минимум массовые сбои в работе электрических систем по всей планете. Каким может стать максимально воздействие на Землю инверсии плюсов — ученые не хотят рассказывать.