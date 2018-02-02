Прощай, современная жизнь: смена магнитных полюсов на Земле может привести к катастрофе - ученые

03:35, 02 февраля 2018
Наука и IT
221 0
REUTERS

Геофизик Дэниел Бейкер из Колорадского университета в Боулдере (США) изложил свою гипотезу в журнале Undark Magazine.

Читайте такжеНа Землю надвигается новая двухдневная магнитная буря

По мнению ученого, наблюдения последних двухсот лет показывают, что магнитное поле Земли стало слабее на 15%. А это, утверждает геофизик — показатель скорой геомагнитной инверсии. Проще говоря — магнитные полюса планеты начнут меняться местами.

В этом случае, как отметил  канадский телеканал СВС, «можно будет сказать „прощай!“ современной жизни». По словам учёных переворот полюсов, спровоцирует как минимум массовые сбои в работе электрических систем по всей планете. Каким может стать максимально воздействие на Землю инверсии плюсов — ученые не хотят рассказывать.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #магнитное поле Земли