Маск назвал дату запуска к Марсу сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy

Ракета-носитель сможет доставлять около 60 тонн груза на орбиту Земли и около 16 тонн на Марс.

Запуск первой в истории сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy к орбите Марса состоится 6 февраля.

Об этом глава SpaceX Илон Маск написал на своей странице в Twitter.

По его словам, ракету запустят с платформы в Космическом центре имени Джона Кеннеди во Флориде.

Aiming for first flight of Falcon Heavy on Feb 6 from Apollo launchpad 39A at Cape Kennedy. Easy viewing from the public causeway. — Elon Musk (@elonmusk) January 27, 2018

Ракета-носитель сможет доставлять около 60 тонн груза на орбиту Земли и около 16 тонн на Марс.

Ранее Маск заявлял, что ракета может находиться в глубоком космосе «на протяжении миллиардов лет или около того, если не взорвется при взлете».

Ранее УНИАН сообщал, что первый запуск ракеты тяжелого класса Falcon Heavy, которую разработала американская космическая компания SpaceX, запланирован в январе 2018 года на мысе Канаверал.