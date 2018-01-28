Маск назвал дату запуска к Марсу сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy

09:19, 28 января 2018
Наука и IT
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Falcon Heavy полетит на Марс 6 февраля / фото twitter.com/elonmusk

Об этом глава SpaceX Илон Маск написал на своей странице в Twitter.

По его словам, ракету запустят с платформы в Космическом центре имени Джона Кеннеди во Флориде.

Ракета-носитель сможет доставлять около 60 тонн груза на орбиту Земли и около 16 тонн на Марс.

Ранее Маск заявлял, что ракета может находиться в глубоком космосе «на протяжении миллиардов лет или около того, если не взорвется при взлете».

Ранее УНИАН сообщал, что первый запуск ракеты тяжелого класса Falcon Heavy, которую разработала американская космическая компания SpaceX, запланирован в январе 2018 года на мысе Канаверал.

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Новость в сюжете: Исторический запуск Falcon Heavy
Теги: #Falcon Heavy#запуск Falcon Heavy#сверхтяжелая ракета SpaceX#запуск ракеты на Марс