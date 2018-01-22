Из-за "шатдауна" в США SpaceX не сможет протестировать свою самую мощную ракету Falcon Heavy

Компании SpaceX придется отложить проведение тестов новейшей ракеты-носителя Falcon Heavy из-за прекращения работы правительства США.

Об этом пишет издание Florida Today ссылаясь на 45-е космическое крыло США, передает Naked Science.

Ключевые сотрудники ведомства будут отстранены от работы, что не позволит крылу поддержать огневые испытания в Космическом центре Кеннеди. Ближайшие старты с Космического центра и с базы ВВС США на мысе Канаверал тоже придется сдвинуть.

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На сайте 45-го космического крыла генерал-майор Уэйн Монтье оставил обращение к сотрудникам ведомства, где рассказал о трудностях в согласовании бюджета и выразил благодарность гражданским сотрудникам. Он также отметил, что 22 января работники ведомства должны получить инструкции, касающиеся приостановки работы.

Напомним, 20 января правительство США приостановило работу из-за недофинансирования, связанного с отсутствием полноценного бюджета на 2018 год. Проект новой резолюции не набрал достаточно голосов из-за того, что демократы и республиканцы не смогли договориться относительно ряда пунктов, в частности, требований демократов по защите незаконных мигрантов.

К запуску ракеты Falcon Heavy приковано внимание специалистов со всего мира, пишет Naked Science. Эта ракета-носитель станет не только мощнейшей ракетой из всех созданных компанией SpaceX, но также и самой мощной вообще из всех эксплуатируемых. Предполагается, что носитель сможет доставить на низкую опорную орбиту до 63,8 тонны грузов. Для сравнения, у мощнейшей ракеты из используемых сейчас - Delta IV Heavy - данный показатель составляет 28 тонн. Стоит отметить, что на конец десятилетия намечен первый испытательный запуск ракеты Space Launch System (SLS) от Boeing, которая сможет выводить еще больше полезной нагрузки, чем Falcon Heavy.

Многочисленные переносы первого запуска Falcon Heavy обусловлены технической сложностью ракеты. Сам Маск ранее также заявлял про высокий шанс неудачи в связи с этим. Тем не менее большая часть экспертов не сомневается, что ракета-носитель рано или поздно все же будет введена в строй. А пока SpaceX подогревает интерес к своему новому изделию: недавно, например, компания выложила фото полностью собранной ракеты. Сейчас ее уже установили на стартовый стол.

Ранее УНИАН сообщал, что первый запуск ракеты тяжелого класса Falcon Heavy, которую разработала американская космическая компания SpaceX, запланирован в январе 2018 года на мысе Канаверал. По словам главы компании Илона Маска, ракета отправится на орбиту Марса.