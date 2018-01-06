На Intel подали в суд за критическую уязвимость в процессорах
Накануне в процессорах Intel обнаружили критическую уязвимость, благодаря которой хакеры могут узнать пароли и другие персональные данные.
Американцы начали подавать судебные иски на компанию Intel за уязвимости в процессорах, сообщает Украинская правда.
Читайте такжеВ Apple признали наличие уязвимостей в процессорах на своих устройствах
По мнению истцов, восстановление операционных систем снизят производительность их компьютеров, а ошибка в архитектуре процессоров делает их дефектными.
Пока на компанию было подано три иска - от жителей Орегона, Калифорнии и Индианы.
Ранее стало известно, что в процессорах Intel Corp, Advanced Micro Devices Inc и ARM Holdings обнаружены серьезные уязвимости в безопасности.
Также отмечалось, что глава Intel Брайан Кржанич продал значительную часть своих акций уже после того, как ему стало известно о проблемах с безопасностью процессоров компании.
Напомним, Cert-ua опубликовал список процессоров, которые подвержены уязвимостям Meltdown и Spectre.