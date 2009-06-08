Ученые нашли самое чистое небо на Земле

Австралийские ученые нашли место на Земле с самыми "чистыми небесами", то есть регион, наиболее пригодный для строительства там телескопов. Этим местом оказалась Антарктика. Об этом сообщает New Scientist, а препринт статьи исследователей доступен на сайте arXiv.org.

В рамках исследования астрономы изучали различные атмосферные параметры, такие как влажность, турбулентность и средняя скорость ветра. Эти параметры являются крайне важными для наземных телескопов. Например, повышенная турбулентность и сильные ветры могут "смазывать" картинку, получаемую аппаратами. Высокая влажность также мешает наблюдениям: частицы воды в воздухе искажают изображение.

В результате ученые установили, что самым лучшим для астрономов местом является так называемое плато Dome A в Антарктике. Это место оказалось суше, чем потухший вулкан Мауна Кеа на Гавайских островах, где располагается множество обсерваторий. Мауна Кеа считается одним из лучших мест на планете для астрономов.

Отметим, что ранее исследователи предполагали, что высокая турбулентность воздушных потоков у поверхности, вызываемая разницей температур льда и воздуха в Антарктике, должна мешать наблюдению. Однако расчеты ученых показывают, что неспокойный воздух простирается не выше 20 метров над землей, таким образом строительство достаточно высокой обсерватории должно решить эту трудность.

В настоящее время в регионе Dome A работает небольшой китайский автоматический телескоп, однако исследователи призывают строить там более мощные инструменты для наблюдений. Астрономы считают, что Антарктика может стать единственным местом на Земле, откуда будет можно наблюдать интенсивное рождение звезд в отдаленных галактиках.

Впрочем, подобные планы сопряжены со значительными трудностями. Совсем недавно ученые из Франции и Италии пытались заняться в Антарктике поиском экзопланет. Для этого они разместили CORONA (CORONagraph in Antarctica - антарктический коронограф) на франко-итальянской полярной станции Конкордия. Результаты, однако, оказались неутешительными: полученные изображения были с сильными искажениями. Исследователи винят в этом низкую температуру - около минус 65 градусов по Цельсию. Они полагают, что мороз вызвал механические деформации конструкций коронографа.

Лента.ру