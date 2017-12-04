После обновления iOS владельцы iPhone X жалуются на проблемы в работе - СМИ

После обновления системы ряд владельцев iPhone X начали жаловаться на прекращение работы системы Face ID. Об этом сообщает 9to5mac.

По словам пользователей, после обновления до iOS 11.2 у них на экране появилось сообщение "Невозможно активировать Face ID на этом iPhone". В большинстве случае для решения проблемы необходимо лишь перезагрузить смартфон.

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Для перезапуска системы пользователям предлагается попробовать перезагрузить телефон, пользуясь кнопками на самом смартфоне. Если же перезагрузка не помогла, рекомендуется обратиться в службу поддержки Apple. Вместе с тем отмечается, что эта проблема была зафиксирована не у всех владельцев iPhone X.

Версия iOS 11.2 вышла в субботу 2 декабря. Она исправляет ошибку, связанную с постоянной перезагрузкой смартфона, которая наступала лишь после 00:15 2 декабря. Также была добавлена поддержку быстрой беспроводной зарядки и денежных переводов Apple Pay Cash.