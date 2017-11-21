Time представил рейтинг лучших гаджетов года
Первое место в рейтинге заняла консоль Nintendo Switch, продажи которой начались в марте.
Консоль Nintendo Switch заняла первое место в рейтинге десяти самых лучших гаджетов 2017 года по версии журнала Time. Новая игровая приставка, продажи которой стартовали в марте, представляет собой гибрид домашней и портативной консоли: с ее помощью в игры можно играть как на телевизоре, так и на специальном планшете.
Читайте такжеКлассическую консоль Super Nintendo перевыпустят с новой игройВторое место занял смартфон Apple iPhone X. Мобильный телефон с новым дисплеем Super Retina, покрывающим всю лицевую сторону устройства, и системой распознавания по лицу с помощью технологии Face ID поступил в продажу 3 ноября.
На третьем месте - ноутбук Surface Laptop Microsoft. Он оснащен сенсорным экраном и работает на операционной системе Windows 10 S, в которой можно скачивать приложения лишь из Windows Store.
Четвертое место занял квадрокоптер DJI Spark, управлять которым можно без пульта, а лишь движением руки.
Замыкает пятерку лидеров смартфон Samsung Galaxy S8. Выпущенный в марте гаджет оснащен сканером радужной оболочки глаза для идентификации владельца, а также голосовым ассистентом Bixby.
Далее в рейтинге расположились:
6. игровая консоль Super Nintendo Entertainment System (SNES) Classic;
7. смарт-колонка Amazon Echo второго поколения;
8. игровая консоль Microsoft Xbox One X;
10. фотоаппарат Sony Alpha A7R III.